Моуринью: «Манчестер Юнайтед» должен играть на пределе своих возможностей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о том, чего не хватает его команде на старте сезона. Напомним, после 11-ти туров «красные дьяволы» расположились на 6 месте в турнирной таблице.

«У меня есть друг теннисист. Он говорит мне, что чем больше ты играешь через боль, тем сильнее становишься. Поэтому, чтобы начать конкурировать мы должны играть на пределе своих возможностей. Это даже не столько мое желание, а таков характер «Манчестер Юнайтед». Сейчас некоторые футболисты играют с проблемами, но такие вещи случаются в любом виде спорта. Знаю это, поскольку у меня есть друзья и в других видах спорта на самом высоком уровне», – заявил специалист.