Луческу: «Те, кто скандалил на тему судейства в нашем матче со «Спартаком», теперь довольны»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения от «Терека» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России подверг критике работу судей.

«Наверное, все те, кто развел скандал на тему судейства в нашем матче со «Спартаком», теперь довольны. Сегодня было два касания рукой в штрафной площади — не назначили пенальти, было очень много жестких фолов в нашу сторону», – заявил Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».