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    Луческу: «Те, кто скандалил на тему судейства в нашем матче со «Спартаком», теперь довольны»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения от «Терека» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России подверг критике работу судей.

    «Наверное, все те, кто развел скандал на тему судейства в нашем матче со «Спартаком», теперь довольны. Сегодня было два касания рукой в штрафной площади — не назначили пенальти, было очень много жестких фолов в нашу сторону», – заявил Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2016 01:50
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 8 ноября 2016, 09:37

      реально кто то смотрел матч?да было касание руки в штрафной но после касания мяч отскочил к Витселю который находился в пяти метрах и не забил сто процентный гол и бил он не с 11метров а с пяти почему же он про это не говорит?

      -1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 7 ноября 2016, 15:26

      так и в штрафной Зенита была игрока рукой (Дзюбой если не ошибаюсь)

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 ноября 2016, 14:47

      Долбаёбы с комментами забитых псов,он сказал это для того,чтобы перестали пиздить всякие уёбки про подсуживанию Зенита,чтобы все тупые убедились своими глазами,как закрывают глаза на моменты с пенальти,карточками и т.д

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 7 ноября 2016, 13:54

      у зени были ошибки в обороне вот и проиграли а судьи ну тут уже не поделаешь ничего))Луческу крипись эт тебе не Украина

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 7 ноября 2016, 13:09

      А после Спартака он был так доволен. Двуличный.

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 7 ноября 2016, 10:47

      Чавела про судей запел!

      8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 ноября 2016, 10:19

      Почему не был самокритичен, когда играли с Ростовом?

      10
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 ноября 2016, 10:04

      как там ваш бомж сказал ныть удел слабых!

      9
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      Рейтинг: +121

      vog 7 ноября 2016, 09:52

      Теперь Луческу понял,что при честном судействе Зениту ничего не светит.

      17
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      Рейтинг: +2269

      dyema > vog 7 ноября 2016, 10:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Именно с Честным и светит.

      -15
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      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 7 ноября 2016, 09:34

      Терек с победой.

      4
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