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    «Барселона» не продлевает Месси из-за финансового фэйр-плей

    Президент «Барселона» Хосеп Бартомеу рассказал о том, почему клуб до сих пор не подписал новое соглашение с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что уже летом 2018 года аргентинский футболист может стать свободным агентом.

    Дело в том, что по условиям финансового фэйр-плей УЕФА, общая зарплатная ведомость клуба не может превышать 65% от суммы его дохода. В случае переподписания контракта, зарплата Месси будет увеличена, а это нарушит правила.

    «Мы не можем продлить контракт любой ценой – мы немного превысили цифру в 65 процентов. У нас нет неограниченных ресурсов, и это беспокоит. Когда зарплатная ведомость слишком высока, это негативно сказывается на финансовом благополучии клуба», – сказал Бартомеу.

    Источник: AS

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    06.11.2016 08:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -185

      Protosser 7 ноября 2016, 11:15

      Да уж.. продлевают в саунах.
      Оформляйте заголовки нормально.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 ноября 2016, 15:02

      ничего страшного, времени еще много

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 6 ноября 2016, 12:25

      Заголовок такой, будто речь о проститутке

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > Kulima 6 ноября 2016, 12:48

      ага))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 ноября 2016, 11:58

      Придется продавать неймара

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 ноября 2016, 11:41

      У него разве не пожизненный контракт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 6 ноября 2016, 10:25

      В олд бойз поедет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 6 ноября 2016, 10:01

      В Китай пора или в Кайрат к Андрею.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 ноября 2016, 09:31

      от Месси избавятся? стал староват?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 ноября 2016, 09:28

      в зените все нормально запас 56 млн.ещё есть а вот барса перебарщивает

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 6 ноября 2016, 09:13

      В Зените надо такое вводить! А то зажрались за гос. счёт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Павелий 6 ноября 2016, 09:29

      так Динамо попало под это! а у тебя мозга нет это и так введено УЕФА

      5
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