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    Скрипченко: «Результатом матча с «Уралом» я недоволен»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Уралом» со счетом 2:2.

    «Результатом я недоволен. У нас было огромное желание победить сегодня. Мы имели много моментов, чтобы заработать три очка, но пропустили легкие голы. В атаке нужно было проявить хладнокровие. Понятно желание парней победить, чтобы исправить турнирную ситуацию», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 18:22
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