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Моуринью может вернуться в «Интер»

5 ноября 2016, 11:40
12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может вновь возглавить «Интер». Сообщается, что руководство «нерадзурри» планирует вернуть португальского специалиста в конце нынешнего сезона.

Напомним, что Моуринью уже работал с миланцами с 2008 по 2010 год. Под его руководством черно-синие дважды выиграли Серию А, одержали победу в Кубке Италии и Суперкубке Италии, а также стали победителями Лиги чемпионов.

Должность главного тренера «Интера» вакантна после отставки Франка де Бура.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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Михас007
1478335754
давай в Анжи
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Docentusa
1478336414
Туда и дорога,там всё итак уже развалено))))
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*KOSTYANDR*
1478337253
А потом Порту?
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Mi6
1478339977
Сдулся моур, зачем?
Ответить
alexis02lion
1478340760
Вот как. Моур строит трансферные планы в МЮ уже на 2 сезона, а тут раз и обратно в Интер. Да не поедет он. А они Хиддинку сказали об этой кандидатуре? Или это типо тандем что они друг за другом ходят по клубам.
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Garrincha58
1478340944
неустойка будет очень велика даже для МЮ но если Интер согласится хотя бы на половину заплатить то все может статься
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exreporter
1478343199
лучший вариант, чтобы окончательно доказать, что в тот период ему просто фартило.
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Bars_za_FcAlania
1478343643
Мне кажется что он и следующий сезон отработает
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sochi-2013
1478345235
Жозеверим!
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himik2-62
1478345618
до зимы
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