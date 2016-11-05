Моуринью может вернуться в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может вновь возглавить «Интер». Сообщается, что руководство «нерадзурри» планирует вернуть португальского специалиста в конце нынешнего сезона.

Напомним, что Моуринью уже работал с миланцами с 2008 по 2010 год. Под его руководством черно-синие дважды выиграли Серию А, одержали победу в Кубке Италии и Суперкубке Италии, а также стали победителями Лиги чемпионов.

Должность главного тренера «Интера» вакантна после отставки Франка де Бура.