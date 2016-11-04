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    «Реал», прежде чем назначить Зидана, рассматривал кандидатуру Венгера

    Мадридский «Реал» перед назначением Зинедина Зидана рассматривал кандидатуру Арсена Венгера. Руководство испанского клуба общалось с французским специалистом, но он решил остаться верным своему нынешнему клубу – лондонскому «Арсеналу». Сообщается, что представители «Реала» дважды приглашали его в команду, но каждый раз тренер отвечал отказом.

    Также сообщается, что в случае неудачи Зидана президент клуба Флорентино Перес был готов вновь провести переговоры с Венгером, но победа в Лиге чемпионов убедила Переса, что нужно продолжить работу с нынешним тренером.

    Источник: Daily Mail

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    04.11.2016 17:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 ноября 2016, 08:15

      губу закатайте

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 ноября 2016, 20:21

      ну и что?

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 4 ноября 2016, 19:31

      Походу Перес хотел бабла поднять: поставить на то что Реал займет 4-е место в Примере.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 ноября 2016, 19:18

      Такой команде как Реал,тренер не нужен,они и без лысого знают что делать на поле.

      0
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice > Аскорбин 4 ноября 2016, 19:27

      типа знают, как сыграть вничью с середняком чемпионата Польши?))

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez > BelorussianVoice 5 ноября 2016, 09:57

      Это бывает.Например некоторые "великие "клубы проигрывает на своем поле аутсайдеру ,дебютанту примеры

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > BelorussianVoice 5 ноября 2016, 10:24

      Белорус смотри таблицу примеры.А из группы в лч они по любому выйдут,ничейка с Легией это ниочем.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:09

      Рассматривал кандидатуру Венгера (когда?), прежде чем (что сделать?) назначитЬ (неопределённая форма глагола) Зидана. Блин, в очередной раз вопрошаю, ага, новостной редактор перебрался из ближнего зарубежья?

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Aztec58 4 ноября 2016, 18:38

      Это уже всем и давно известно, что редакторы "недалекие" людишки после ПТУ

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