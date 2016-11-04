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    Кьяер: «Ибрагимович ведет себя заносчиво. Это часть его игры»

    Защитник «Фенербахче» Симон Кьяер рассказал о стычке с нападающим «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем. Напомним, встреча группового этапа Лиги Европы завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.

    «Я не расслышал, что конкретно он мне сказал, но я знаю наверняка, что он не был доволен. Именно таким я знаю его на поле. Он их тех игроков, что ведут себя заносчиво и любят потолкаться. Это часть их игры. Мой стиль – играть с ним максимально плотно, оставляя минимум свободного пространства для маневра, поскольку он очень хороший игрок. Это часть футбола, я не принимаю это близко к сердцу. Я не первый раз играю против него, знаю, как он реагирует. Никаких проблем. Это всего лишь часть игры», – сказал защитник.

    Источник: Daily Mail

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    04.11.2016 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 ноября 2016, 23:28

      схавал ибру

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