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    Сорокин: «О вибрации поля на стадионе в Петербурге было известно всем»

    Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что излишняя вибрация выкатного поля в Санкт-Петербурге не является большой проблемой на данном этапе строительство стадиона.

    «С полем все достаточно несложно. О вибрации было известно и генеральному подрядчику, и заказчику в лице города. Сейчас есть конкретный план по устранению этих вибраций. Повторюсь, ничего страшного в них нет. Строительство продолжается.

    Если бы такие проблемы возникли в момент сдачи стадиона, тогда можно было бы какие-то тревожные настроения испытывать. Но на данный момент происходит отладка всех систем. В рамках такой отладки и была произведена закатка поля в чашу стадиона.

    После всех тестирований и измерений вибрации будут устранены. Нам, если честно, даже не очень понятно, почему поднялась такая негативная волна в СМИ», – говорит Сорокин.

    Напомним, ранее ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». Стадион должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.11.2016 11:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 ноября 2016, 11:54

      там не откатное поле А ОТКАТНАЯ СТРОЙКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 ноября 2016, 11:53

      срочно из бюджета нужно выделить еще денег на устранение вибрации

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 4 ноября 2016, 16:53

      пока 42 лярда---3-5 добавят

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 ноября 2016, 14:12

      Задолбали эти "патриоты", специально в кавычка, только и знают, что минусят. Если есть какие то доводы, напишите, но их нет. Тупые люди, просто тупо минусят. Ну что же, пусть вас и дальше обваровывают, а вы минусите, продолжайте.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 ноября 2016, 13:00

      "Нам, если честно, даже не очень понятно, почему поднялась такая негативная волна в СМИ."
      А сам не догадываешься?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 ноября 2016, 12:20

      Свистит"о вибрации было известно заранее, сейчас разрабатываются мероприятия..." Если бы знали заранее, то все изменения внесли бы еще на стадии проектирования и ни каких мероприятий сейчас не понадобилось. Русский авось, а вдруг и так прокатит.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 ноября 2016, 12:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Откатное поле вибрирует от того, что много денег откатили по карманам
      руководства. Сначала крышу нужно починить, чтобы она закрывалась, а
      то поле занесет снегом и до мая не расчистите. А само поле закрепить на
      бетон. Игры на Кубок Конфедераций провести в Грозном!

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 4 ноября 2016, 11:42

      негативная волна в СМИ? да потому что стадион строится 10-й год и непонятно почему так долго и зачем сие творение нужно Питеру и самому Зениту кто туда после ЧМ будет ходить он постоянно будет на половину пустой

      -3
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Сергей Каспийский 4 ноября 2016, 14:53

      Да хоть 177000, только стоить надо не воруя. Кто сказал,что его строить не надо. Но стоить он должен в разы меньше. Тебе лучше, когда при его строительстве уперли уйму денег, ты рад, что чинуши при этом обогатились, а больницы остались без денег? Рад за вороватых чиновников?

      -2
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