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    Пономарев: «Состав ЦСКА «выдохся», нечем играть – нечем и выигрывать»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал закономерным блеклую игру армейцев в текущем сезоне. Ветеран считает, что нынешний состав команды исчерпал себя.

    «Поражение от «Монако» не обидное. Нам сейчас деваться некуда, не можем показывать лучший футбол. Нечем играть – нечем и выигрывать. Раньше была политика точечной ротации: покупали Вагнера, Думбию, Мусу. И это работало. У Гинера получилось и экономить, выигрывать, но теперь приходится за это расплачиваться. Надо было покупать игроков, особенно центральных нападающих, потому что атаковать сейчас некем», – заявил Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 16:28
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 ноября 2016, 21:06

      "Нечем играть и нечем выигрывать"- вы ЧЕМ раньше играли? Вообще-то я думал, что клуб кем-то играет! А ЦСКА, оказывается ЧЕМ-ТО! Что, уже и ног нет?

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      Рейтинг: +837

      eleng 4 ноября 2016, 09:47

      Быстрее Еременко и Дзагоева в строй, сразу воспрянут!

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 3 ноября 2016, 20:14

      Увы, в традиционно "верхних"клубах РФПЛ стало слишком много зазвездившихся игроков. Понтов и амбиций много, а толку на поле мало. И на мировом рынке - стабильный ярлык - "не продаётся." Что, так дорого стоят? - Нет, на хер никому не нужны! С ув.

      1
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      Рейтинг: +1368

      Taps 3 ноября 2016, 19:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Баба с возу - кобыле легче.
      "Зенит" - чемпион.

      -5
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      Рейтинг: +276

      Black77718 3 ноября 2016, 18:43

      Не в уровне чемпионата дело,потому как Ростов до последнего с Атлетико старается и уступает только в самом конце на выезде,хотя по составу тратам и пиару гораздо ниже.Но они возили рылом и Цска и Зенит и Спартак,не в именах дело а в желании играть,развиваться,в ротации,обновлении,когда одни не могут а другие не хотят происходит стагнация,или то же что случилось с Миланом и Интером,вот так и бывает когда вовремя не ищешь замены ряду футболистов.На тот же Зенит приятнее смотреть стало потому что хоть и результаты его бывают скромнее в начале но команда стала целостнее смотреться после ухода Халка,ещё бы Витселя сплавить и норм цп или опорника вместо него не слишком распиаренного и норм,так то Краснодар и Ростов доказывают что играть они умеют.Вот в еврокубках и играют,а где же щас Динамо,а где Локомотив,Спартак,Рубин,где они все?А ЦСКА пятый сезон к ряду я так полагаю весной играть в европе не будет,это уже болезнь хроническая и если ничего не менять таки будут до 20 года играть Серёга с Васей,и какое нибудь бревно бюджетное в атаке.

      3
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Black77718 3 ноября 2016, 18:52

      это ты хорошо сказал,все по делу,душевно...

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      Рейтинг: +82

      Mi6 3 ноября 2016, 18:07

      Слуц никчемный тренер и не умеет воспитывать мододых

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > vit1903 3 ноября 2016, 22:15

      Что то я ни одного Спартача с таким стажем( с 70 года) ведущего себя, как ты, здесь не видел!!! Так кто олигофрен, и за какую команду он болеет!?)))

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 3 ноября 2016, 17:58

      тут заморочился и понял,теоретически ЦСКА еще может попасть в плей-офф ЛЧ, для этого надо чтоб байер не выйграл у монако,ну и конечно же чтоб ЦСКА победил в оставшихся играх,жаль что выигрывать некем и нечем...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Atoniq 3 ноября 2016, 20:10

      ВСЁ РАВНО БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ НА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > vladimir-7 3 ноября 2016, 20:24

      да конечно будем надеется и верить в это,эта мысль меня и подтолкнула на теоретические расчеты..
      сил ЦСКА,как и всем нашим клубам в целом!!!

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      Рейтинг: +658

      RUSARM 3 ноября 2016, 17:49

      Все всё знают,а воз и ныне там!!!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 3 ноября 2016, 17:39

      поэтому наш чемпионат и слаб! если чемпион таким составом играет и выигрывает его!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 ноября 2016, 16:57

      Знакомая история,не правда ли? Так же было и со "Спартаком" в первой половине 2000-х... И Зениту того же ждать)))

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Сармат Ростов 3 ноября 2016, 17:48

      ага,зенит уже сменил состав и всё равно на верху.
      тут вопрос исключительно денежный,а у спартака отвратительно работающей селекционной службы.

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