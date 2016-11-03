Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вернблум: «Нельзя ошибаться так, как мы ошибались»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум считает, что его команда допускает много ошибок в играх с серьезными соперниками. Такое заявление швед сделал после поражения от «Монако» (0:3) в матче Лиги чемпионов.

    «Мы не лучшим образом провели первый тайм. Когда играешь против такой команды, как «Монако», нельзя ошибаться так, как мы ошибались. Соперник наказал нас и заслуженно победил.

    Мы слишком добры к соперникам в таких матчах. Выглядит так, будто мальчишки играют против мужчин. Надо усерднее работать и прибавлять», – сказал Вернблум.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2016 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 3 ноября 2016, 13:09

      да, похоже, кони в этом сезоне сдадут все позиции... Зато свой стад построили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 11:12

      Сам тоже почудил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 ноября 2016, 10:55

      давно пора расти над собой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 3 ноября 2016, 10:20

      Нельзя слуцу быть тренером

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11