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    Симеоне, Клопп и Зидан — среди номинантов премии «Лучший мужской тренер» года

    Международная федерация футбола огласила список из 10 специалистов, претендующих на звание «Лучший мужской тренер» 2016 года. В данном перечне четыре тренера работают в АПЛ. В голосовании по определению победителя номинации будут участвовать капитаны и главные тренеры национальных команд по всему миру, а также простые болельщики посредством онлайн-голосования.

    Список претендентов:
    Крис Коулман (сборная Уэльса),
    Дидье Дешам (сборная Франции),
    Хосеп Гвардиола («Бавария»/«Манчестер Сити»),
    Юрген Клопп («Ливерпуль»),
    Луис Энрике («Барселона»),
    Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»),
    Клаудио Раньери («Лестер Сити»),
    Фернанду Сантуш (сборная Португалии),
    Диего Симеоне («Атлетико»),
    Зинедин Зидан («Реал»).

    Источник: ФИФА

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    02.11.2016 16:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +85

      uda 5 ноября 2016, 11:14

      1 - Раньери
      2 - Зидан
      3 - Симеоне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 2 ноября 2016, 21:11

      Раньери, безусловно, какие ещё могут быть варианты.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 2 ноября 2016, 19:18

      Здесь может быть только один победитель - Раньери! Других быть просто не может.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 2 ноября 2016, 17:04

      ну за ушедший год можно дать раньери

      1
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