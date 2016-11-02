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    Дзюба и Смолов могут быть вызваны в сборную России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что при определенных условиях может дополнительно вызвать в стан национальной команды нападающего «Краснодара» Федора Смолова и форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Как отметил специалист, произойдет это в том случае, если футболисты в ближайших матчах своих команд попадут в заявки.

    «Мы руководствуемся той информацией, которой располагали на момент объявления списка игроков сборной. По Новосельцеву ничего нового сказать не могу, он значится в списке вызванных на сбор. Если говорить о Дзюбе, то последние матчи Артем действительно играл через боль, имел определенные проблемы. Если его состояние улучшилось, мы этому только рады.

    Хотел бы обратить еще раз внимание, что при публикации состава мы всегда делаем сноску, что в списке возможны изменения. К примеру, если Дзюба или Смолов в ближайших матчах Лиги Европы и чемпионата России попадут в заявки своих клубов или тем более выйдут на поле, то вполне вероятно, что мы довызовем их в сборную. Практически на каждом сборе у нас происходят такие изменения. Если они будут иметь место в ноябре, мы обязательно об этом оперативно сообщим», – заявил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2016 15:48
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