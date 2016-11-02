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    Осинов: «После второго гола Гризманна хотелось разорвать судью»

    Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал игру команды в матче с «Атлетико» (1:2) в рамках 4-го тура РФПЛ. По мнению футболиста, российский клуб наиграл в этой встрече на ничью.

    «Ростов» выглядел достойно, и очень обидно было пропустить два таких гола. В динамике казалось, что они были забиты из офсайда, но повторы показали, что сначала сыграл головой Азмун, а затем Гацкан. Невезение… К чести Гризманна, он смог воспользоваться моментами и оформил дубль. В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал его решения.

    Преимущество было на стороне испанцев, по ударам у них катастрофическое преимущество, вот только особо стопроцентных моментов не было, «Ростов» здорово оборонялся. Пропустить гол за 30 секунд до конца это как бежать марафон в лидерах, а прийти к финишу третьим-четвертым. Поражения «Ростов» точно не заслуживал, ребята наиграли на ничью», – заявил Осинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2016 14:58
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 ноября 2016, 13:50

      Хорошая игра Ростова, но не повезло, бывает.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 2 ноября 2016, 20:27

      ОБИДНО,НЕЧЕГО БОЛЬШЕ СКАЗАТЬ

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 ноября 2016, 19:19

      Все честно, к сожалению. Ростов очень достойно смотрелся с одной из лучших команд Европы, но из песни слов не выкинешь...

      3
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 2 ноября 2016, 19:03

      1 обидно, так как команда наша
      2 на ничью не наиграли ( это и итоговый счёт т Нобоа говорит)
      3 Ростов выглядел, реально, достоино, но с такой игрой не выигрывают турниры!
      4 почему они так в чемпионате не играют!!!????
      Уровень то есть!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 2 ноября 2016, 18:46

      Два гола по правилам но Ростов смотрелся реально достойно

      2
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      Рейтинг: +59

      коб1976 2 ноября 2016, 18:21

      Наверное Газпром купил Лигу Чемпионов и переименовал в РФПЛ?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 ноября 2016, 18:17

      Увы, слишком глазастый судья попался. Но всё по правде.

      2
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      Рейтинг: +25

      Mavlu 2 ноября 2016, 17:52

      Всё закономерно...и немножко обидно

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 ноября 2016, 17:51

      И что-то совсем новостники замылили глаза. И правда какая РФПЛ. Вы о чём тут вообще? И тогда почему не Примеры к примеру.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 ноября 2016, 17:49

      Ничью заслужили, но везёт всегда сильнейшим. А Гризманн показал что сейчас он лидер Атлетико. И да пусть ошибки Ростова. но Антуан пёр весь матч на ворота и его за это вознаградила удача.

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