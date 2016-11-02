Хиддинк может возглавить «Интер»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может продолжить карьеру в Италии. Голландский специалист входит в число кандидатов для замены уволенного из «Интера» Франка де Бура. Не исключается, что миланский клуб сделает выбор в пользу бывшего тренера «Лацио» Стефано Пиоли.

«Интер» неудачно стартовал в текущем сезоне в чемпионате Италии и пока занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.