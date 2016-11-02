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    Хиддинк может возглавить «Интер»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может продолжить карьеру в Италии. Голландский специалист входит в число кандидатов для замены уволенного из «Интера» Франка де Бура. Не исключается, что миланский клуб сделает выбор в пользу бывшего тренера «Лацио» Стефано Пиоли.

    «Интер» неудачно стартовал в текущем сезоне в чемпионате Италии и пока занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.

    Источник: Skysports

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    02.11.2016 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2016, 01:56

      Валерий Карпин: "И почему опять какой-то Гус Хиддинк, а не я?! Лишь пять строк в турнирной таблице вниз и "Интер" в Серии В! Делов то! Из ФНЛ было вылететь куда сложнее!"

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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 2 ноября 2016, 21:00

      спасибо, но, спасибо, не надо...

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