Хиддинк может возглавить «Интер»

Валерий Карпин: "И почему опять какой-то Гус Хиддинк, а не я?! Лишь пять строк в турнирной таблице вниз и "Интер" в Серии В! Делов то! Из ФНЛ было вылететь куда сложнее!"
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может продолжить карьеру в Италии. Голландский специалист входит в число кандидатов для замены уволенного из «Интера» Франка де Бура. Не исключается, что миланский клуб сделает выбор в пользу бывшего тренера «Лацио» Стефано Пиоли.
«Интер» неудачно стартовал в текущем сезоне в чемпионате Италии и пока занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.