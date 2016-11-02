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    Покеттино: «90 тысяч болельщиков станут большой проблемой для «Байера»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино порассуждал о том, как его команда должна сыграть в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    «Мы должны сыграть умно и интенсивно. Начать следует с первой же минуты. «Уэмбли», конечно, вдохновит команду – 90 тысяч болельщиков станут большой проблемой для соперников. Это очень важно, ведь сегодня ключевой матч для нас.

    Мы осознаем, что «Байер» – очень сильная команда. Будет непросто, но мы знаем, что просто должны набирать три очка, если хотим пробиться в следующий раунд», – сказал Покеттино.

    Источник: УЕФА

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    02.11.2016 09:54
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