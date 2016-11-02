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    Кириченко: «В очередной раз потеря концентрации на последних минутах»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко назвал главную причину поражения от «Атлетико» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Элементарные ошибки! Что первый гол, что второй — два одинаковых гола. Понятно, что нам пришлось много обороняться, в составе «Атлетико» игроки высокого класса, но мы держались.

    К сожалению, в очередной раз потеря концентрации на последних минутах», – сказал он.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2016 07:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +80

      роналдон 2 ноября 2016, 17:51

      Дмитрий! Как же их научить в добавленное время использовать маленькие футбольные хитрости ? Может, займетесь? А так играли хорошо, но два подарочных паса все испортили..

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 ноября 2016, 10:36

      Нормально!!! Хорошая игра, бились с полной отдачей, а это самое главное.
      Не вешать нос!!! Будет удача и на нашей стороне.

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 ноября 2016, 10:01

      все равно нормально

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 ноября 2016, 09:32

      Да просто подсели физически, РФПЛ и Примера несравнимы в этом плане, так что все равно красавцы, бились как могли!

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 2 ноября 2016, 09:08

      Ростов молодцы, проиграли не по игре, играли на равных с одним из лучших клубов мира.

      4
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 2 ноября 2016, 08:48

      лучше бы потерял концентрацию на последних минутах,главный судья матча,глядишь офф сайд бы засчитали...

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 2 ноября 2016, 08:39

      Браво Ростов! Не стыдно! А за ЦСКА сегодня очень боязно, как бы стыдно не стало во время игры! И это просто Монако, а не топ клуб типа Атлетико!

      7
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Totti11 2 ноября 2016, 09:31

      Монако в этом сезоне сильнее ПСЖ! так что не стоит так про них...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > RedGreenHooligan 2 ноября 2016, 18:17

      Но не сильнее Баварии и Атлетико!

      0
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