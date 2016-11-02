Кириченко: «В очередной раз потеря концентрации на последних минутах»

Дмитрий! Как же их научить в добавленное время использовать маленькие футбольные хитрости ? Может, займетесь? А так играли хорошо, но два подарочных паса все испортили..
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко назвал главную причину поражения от «Атлетико» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Элементарные ошибки! Что первый гол, что второй — два одинаковых гола. Понятно, что нам пришлось много обороняться, в составе «Атлетико» игроки высокого класса, но мы держались.
К сожалению, в очередной раз потеря концентрации на последних минутах», – сказал он.