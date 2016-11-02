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    Гризманн: «Ростов» и «Атлетико» играют в одном стиле»

    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн пообщался с журналистами после матча групповой стадии Лиги чемпионов против «Ростова» (2:1). По словам футболиста, он еще до начала встречи знал, что игра будет непростой.

    «Предполагали, что игра будет такой непростой,. Наша главная задача – сохранить первое место в группе. Что касается стиля игры «Ростова», то он похож на стиль «Атлетико», они отлично обороняются, демонстрируя хорошее взаимопонимание.

    Встреча вышла тяжелой, но главное, что мы взяли три очка, чем довольны», – сказал нападающий.

    Источник: Р-Спорт

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    02.11.2016 06:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 2 ноября 2016, 23:48

      В лиге ЕВРОПЕ ждём Ростов!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 ноября 2016, 11:26

      Нашла коса на камень...а по игре конечно Ростову не повезло, и не сказал бы что Атлетико был на голову выше, да у них было больше моментов, но удача была на их стороне. Что бы ни случилось я горд за Ростов и желаю им удачи за место в ЛЕ!

      2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 2 ноября 2016, 08:32

      Только в Ростове Азмун, а в Атлетико Гризманн)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 2 ноября 2016, 07:28

      Да, только класс игроков разное. Азмун порадовал всех.

      5
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 ноября 2016, 07:15

      Снисходительная похвала.

      0
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