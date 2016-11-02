Симеоне: «Плохо проведу ночь, буду думать о случившемся»

Судья просто мужик. Скажи оффсайд, ничья и никто ему ничего не сказал бы. А если вдруг засчитал гол и окажется, что гола не было, был бы скандал. И так разглядеть, чья была голова... Нашим судьям есть, чем поучиться. Но за Ростов, конечно, обидно...
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» (2:1).
«Это был очень сложный матч. «Ростов» – сильный соперник, мы это знали еще после первого матча. Для меня как для тренера этот матч был плохим. Я с очень тяжелым чувством принимаю его, плохо проведу сегодняшнюю ночь и буду долго думать о случившемся. Но игроки «Атлетико» решили ситуацию в свою пользу и выиграли.
В ситуации с забитым мячом тоже есть наша вина: «Ростов» завладел мячом, а мы знаем, как он умеет вертикально развивать атаки, что мы и увидели в случае с голом Азмуна. Нас поймали на потере мяча, на нашей ошибке.
Что я сказал арбитру после решающего гола Гризманна? Это решение не было простым для линейного судьи, мы сначала подумали, что был офсайд, но, к счастью, арбитры успели изменить свое решение. Этот гол был невероятно важен для нас.
Годин спокоен, делает много работы на поле. Не выдвигать его вперед – это мое решение, и оно было ошибочным, как показали последние минуты.
Как оцениваю выход «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов? Хоть сегодняшний матч и был неудачным, я горжусь формой, которую сейчас набрала команда», – сказал Симеоне.