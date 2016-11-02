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    Симеоне: «Плохо проведу ночь, буду думать о случившемся»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» (2:1).

    «Это был очень сложный матч. «Ростов» – сильный соперник, мы это знали еще после первого матча. Для меня как для тренера этот матч был плохим. Я с очень тяжелым чувством принимаю его, плохо проведу сегодняшнюю ночь и буду долго думать о случившемся. Но игроки «Атлетико» решили ситуацию в свою пользу и выиграли.

    В ситуации с забитым мячом тоже есть наша вина: «Ростов» завладел мячом, а мы знаем, как он умеет вертикально развивать атаки, что мы и увидели в случае с голом Азмуна. Нас поймали на потере мяча, на нашей ошибке.

    Что я сказал арбитру после решающего гола Гризманна? Это решение не было простым для линейного судьи, мы сначала подумали, что был офсайд, но, к счастью, арбитры успели изменить свое решение. Этот гол был невероятно важен для нас.

    Годин спокоен, делает много работы на поле. Не выдвигать его вперед – это мое решение, и оно было ошибочным, как показали последние минуты.

    Как оцениваю выход «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов? Хоть сегодняшний матч и был неудачным, я горжусь формой, которую сейчас набрала команда», – сказал Симеоне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25029

      bset 2 ноября 2016, 12:16

      Судья просто мужик. Скажи оффсайд, ничья и никто ему ничего не сказал бы. А если вдруг засчитал гол и окажется, что гола не было, был бы скандал. И так разглядеть, чья была голова... Нашим судьям есть, чем поучиться. Но за Ростов, конечно, обидно...

      2
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 2 ноября 2016, 11:27

      Жопа у тебя дырявая вова

      -2
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 2 ноября 2016, 09:03

      Офсайд там был!!!но Ростовчане молодцы,бились!!

      -2
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      Рейтинг: -12

      VovaAv > mixerson_kb 2 ноября 2016, 09:50

      Не было никакого офсайда!!! Пас головой был сделан игроком Ростова

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