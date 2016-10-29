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    Зидан: «Криштиану отвечает на поле»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы в матче десятого тура Примеры против «Алавеса» (4:1), в котором хет-трик сделал Криштиану Роанлду.

    «Проблемы были, первый тайм не был легким, но победа целиком заслужена. Без проблем невозможно выиграть чемпионат. Сегодня мы знали, как с ними справиться. Нельзя выиграть только потому, что мы «Реал».

    Криштиану отвечает на поле. Мы довольны его игрой, он был хорош во всех аспектах.

    Я не говорю о судьях. Оба пенальти были назначены правильно», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    29.10.2016 20:17
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