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    Покеттино: «Я разочарован»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча десятого тура АПЛ против «Лестера» (1:1).

    «Я разочарован. Мы создавали моменты. Мы доминировали. Но я разочарован тем, как мы пропустили гол. Тяжело терять два очка.

    Я разочарован, потому что при пропущенном голе нам немного не повезло. Игрой я доволен. Мы все еще сильны и не проигрывали в чемпионате – это важно. Это правда, что нам приходится бороться, а победы даются с трудом, но команда показала, что достаточно сильна», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    29.10.2016 19:46
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