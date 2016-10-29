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    Василий Березуцкий: «В моменте с голом надо было встречать ближе в опорной зоне»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями в перерыве матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака». Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

    «Что касается пропущенного гола, то в опорной зоне надо было встречать ближе. Удар опасный, поле скользкое, мяч скользнул и попал в ворота.

    У нас был только один момент. Нам надо прибавлять и играть, как в последние 15 минут первого тайма. Первые 30 минут «Спартак» владел преимуществом и мячом. Нам надо прибавлять», – сказал Березуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 19:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 29 октября 2016, 20:55

      А почему, Вася, не успел?
      Потому что устарел.

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