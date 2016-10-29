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    Бубнов предложил ЦСКА использовать схему с тремя защитниками в матче против «Спартака»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА предложил армейскому клубу перейти на схему с тремя защитниками, чтобы добиться положительного результата. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «С точки зрения игры армейцы выглядят более предсказуемыми, так как их стиль всеми давно изучен. Мы знаем, как ЦСКА действовал с Дзагоевым и Еременко, а как – без них. По большому счету подопечные Слуцкого лишились не просто центральных полузащитников, а игроков, которые обладают диспетчерскими качествами. Именно наличие таких игроков давало ЦСКА преимущество во многих матчах – с аутсайдерами в большей степени.

    Думаю, единственный выход для армейцев в данной ситуации – перестроиться тактически, перейти на схему с тремя защитниками, например. Шансы ЦСКА видятся также в стандартах, и не только потому, что армейцы действительно умеют ими пользоваться. Тут скорее важно то, что «Спартак» регулярно получает голы и моменты у своих ворот после штрафных и угловых, и армейцам необходимо этим воспользоваться», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.10.2016 15:25
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 16:53

      За кого вы болеете о Бубен?????

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 15:32

      Может ему уже и тренером пора?)))

      -2
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