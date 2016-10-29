Виллаш-Боаш в ближайшее время вернется к тренерской деятельности

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, покинувший петербургский клуб по завершении прошлого сезона и до сегодняшнего дня находящийся без работы, намерен вскоре вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает TSF, португалец собирается начать поиски нового рабочего места в самое ближайшее время. По информации СМИ, интерес к специалисту проявляют «Вольфсбург» и «Марсель».