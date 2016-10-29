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    Виллаш-Боаш в ближайшее время вернется к тренерской деятельности

    Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, покинувший петербургский клуб по завершении прошлого сезона и до сегодняшнего дня находящийся без работы, намерен вскоре вернуться к тренерской деятельности.

    Как сообщает TSF, португалец собирается начать поиски нового рабочего места в самое ближайшее время. По информации СМИ, интерес к специалисту проявляют «Вольфсбург» и «Марсель».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 14:37

      Слабоват тренер из него, если кто-нибудь хочет поэкспериментировать - флаг в руки, барабан на шею. Через годик неустойку за разрыв контракта платить придётся.

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