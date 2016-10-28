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    Райола: «Контракт, предложенный «МЮ» Погба, не подписали бы даже мои чихуахуа»

    Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола рассказал о переходе игрока в туринский клуб в 2012 году. Напомним, тогда Погба оказался в «Ювентусе» на правах свободного агента, не продлив контракт с «МЮ».

    «Когда я вошел к сэру Алексу Фергюсону, он сказал: «Я не буду разговаривать об игроке, если он сам не будет присутствовать». Тогда позвали Погба, и Фергюсон спросил: «Ты не хочешь подписывать контракт, Поль?». Тот ответил: «На таких условиях – определенно нет». Погба был заметно зол, так что я объяснил Фергюсону, что такой договор не подписали бы даже мои чихуахуа и что Полю нужно больше денег.

    «Ювентус» хотел заполучить его за любые деньги, но я сперва скептически относился к этому переходу, ведь туринцы не дают много времени молодым игрокам. Я сказал Погба: «Возможно, это плохой переход для тебя». Но он был уверен, и тогда я спросил: «Почему ты так хочешь туда?». Он ответил: «Потому что я всегда выбираю самый трудный путь», – сказал Райола.

    Источник: Calciomercato

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    28.10.2016 20:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 19 декабря 2016, 15:30

      пахнет каким то разводом вся эта хрень с Погба...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      Duken 31 октября 2016, 12:06

      Погба игрок ниочем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 29 октября 2016, 01:03

      какие-то противоречия в этом очевидном пиаре (так как тут пафос от третьего лица, то это пиар). "Полю нужно больше денег", поэтому он идет от небольших в МЮ к большим в Юве, выбирая "самый трудный путь". Я не вижу логики.

      7
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      ...
      Рейтинг: +28

      mam4 > exreporter 29 октября 2016, 02:21

      Полностью согласен, ее нет...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 29 октября 2016, 00:16

      какой трудный путь, ты в фнл поиграй)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 29 октября 2016, 00:08

      очень разрекламированный футболист среднего уровня и стоит в 10-20 раз меньше денег за которые его купили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      blackeyedcat 28 октября 2016, 22:29

      Короче, это Райола подначил Погба, чтобы тот ушел из МЮ. Ферги железный мужик, и сопли он развозить не привык. Если его не устраивал игрок, он от него спокойно избавлялся. Райола это знал.

      5
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      Рейтинг: +32

      Denideni 28 октября 2016, 21:41

      Аминь !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 28 октября 2016, 21:40

      Поля всегда будут рады видеть в Турине!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 октября 2016, 21:22

      Райола тот ещё балабол

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Ден61 28 октября 2016, 21:08

      Ни о чем.

      2
      Ответить
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