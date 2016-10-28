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    Аршавин: «У «Спартака» не чемпионский состав. К сожалению, я видел их игру с АЕКом»

    Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» и составе москвичей.

    «К сожалению, я видел игру «Спартака» с АЕКом, видел матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом», видел игру на Кубок, которую они проиграли «СКА-Хабаровску». С «Краснодаром» и «Локомотивом» «Спартак» выглядел внушительно, но не могу сказать, что он выглядел так и дальше. На мой взгляд, по игрокам у «Спартака» не чемпионский состав.

    Я, конечно, болею за «Зенит», но, несмотря на это, мне все равно больше нравится его футбол, наравне с ЦСКА. Интересно наблюдать за «Ростовом», потому что он играет нетрадиционную для нынешнего футбола схему 3-5-2 с не самыми сильными футболистами, при этом он добивается результата. У команды есть свой почерк, за ней интересно наблюдать», – сказал Аршавин.

    Источник: ТАСС

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    28.10.2016 19:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 ноября 2016, 09:50

      С АЕКом показательная игра. Спартак сыграл в свою силу. В ЧР то, их судьи за уши тянут. Если что не так, вся спартаковская камарилья устраивает вселенский вой.

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 19 ноября 2016, 19:24

      Ну вот и ещё один ,,эксперт,, нарисовался.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 28 октября 2016, 23:10

      У болел спартака геморрой не вылез ещё? а то так все усираетесь от слов Аршавина

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 октября 2016, 20:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Казах заговорил ))) Овец пасёт, а всё туда же)))

      -7
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      Рейтинг: +18

      shish_414 28 октября 2016, 20:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а я видел, как зенит сначала от маккаби 3 хапнул, а потом от анжи за два матча 6))))

      -4
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > shish_414 13 ноября 2016, 14:38

      ну хапнул и чего, за 20 минут маккаби от них уже хапнули 4

      -1
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      Рейтинг: +29

      GorovoyKirill 28 октября 2016, 20:06

      А я видел игру Аршавина против Ордабасы. И лучше бы он помолчал

      1
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 28 октября 2016, 19:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оппачки! Это кто это там глубокомысленно вякает? Футболист, просравший всю свою карьеру из-за патологоческой лени? Кто угодно здесь может выражать свои замечания по Спартаку, если это уважаемый всеми человек типа Бубнова, Ловчева или Рейнгольда, но не такой вот игрочишка казахского чемпионата.

      -5
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > oyabun 28 октября 2016, 19:48

      Сколько у вас было трофеев с момента начала его карьеры?

      2
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      Рейтинг: +3840

      lordmrv > Файдаэн 28 октября 2016, 23:18

      а ты даже знаешь когда она началась?

      -1
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