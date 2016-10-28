Энрике: «Многие завидуют Гвардиоле, потому что он постоянно побеждает»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил слова поддержки в адрес наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который не выигрывает на протяжении уже шести матчей.

«Успокоить критиков Гвардиолы очень легко, так как нет сомнений в том, что он обязательно начнет побеждать вновь. Не беспокойтесь, он не останется без титулов в этом году. Хосеп покажет тот уровень игры, который был у «Сити» в начале сезона.

Критики всегда появляются, ведь нет ничего хуже, чем смотреть за тем, как кто-то постоянно побеждает. Это заставляет многих завидовать. Уверен, Гвардиола продолжит выигрывать», – сказал Энрике.