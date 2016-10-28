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    Промес: «Спартак» мечтает стать чемпионом в этом сезоне»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что в этом сезоне его команде удастся стать чемпионом РФПЛ, а также рассказал о работе под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    — В прошлом году вы сказали, что после десяти матчей, которые проведет «Спартак», назовете, на какой позиции красно-белые финишируют в чемпионате. В этом сезоне уже прошло десять встреч...

    — Думаю, всем известно, чего мы хотим. Мечтаем быть чемпионами в этом сезоне. И сейчас идем на первом месте. Но… Понимаете, еще по-прежнему много матчей впереди. И никогда не знаешь, что может случиться. Посмотрите, «Зенит» и ЦСКА очень близки к нам. Поэтому важно набирать очки. Мы надеемся, что удержим первую строчку таблицы. Если сможем остаться лидерами в конце сезона — это будет фантастически! Массимо Каррера — хороший тренер, который серьезно готовит нас к играм и здорово мотивирует. Однако нам предстоит много работы. Уверен в том, что завершим сезон в тройке призеров.

    — Вы с Каррерой уже сработались?

    — Каррера — по духу победитель. Кажется, мы мыслим похоже. Не нужно забывать, в какие времена он взял команду. Когда Аленичев ушел, Массимо провел большую работу с нами, чтобы мы не расклеились, а стали побеждать. Это трудно. Но он сейчас здесь, с нами, и мы идем на первом месте. Что ж, могу только сделать Каррере комплимент.

    Источник: ФК «Спартак»

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    28.10.2016 12:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 октября 2016, 17:35

      Кто может запретить мечтать? Никто! Мечтайте!

      1
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 28 октября 2016, 17:19

      ФЛАГ ВАМ В РУКИ, только в нынешнем сезоне для этого надо не проигрывать ни матча

      1
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      Рейтинг: +6335

      порт 28 октября 2016, 14:52

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      Да уже на протяжении 15 лет эту мечту повторят пищевые изо дня в день, а воз и ныне там.

      -4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 13:51

      Мечтают все и не только в этом сезоне, но ............. МЕЧТЫ (не) У ВСЕХ СБЫВАЮТСЯ)))

      -3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 28 октября 2016, 13:44

      Рановатые фанфары))) "дух" просрали, школу убили. На какой козе выигрывать собрались? Зенит и армейцы, вряд ли болото пустят на пьедестал, а ещё есть Ростов и Краснодар, у которых амбиций и целеустремлённости побольше вашей. С вами кто, только не нянчился - толку ноль. Каррера их вдохновил, его может не Массио зовут, а Мессия, что это за великое творение футбола. Сдуетесь вы ко второму кругу и будете биться за попадание в евролигу, а там желающих много.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Красно- белый свин 28 октября 2016, 15:44

      Улыбнули гражданин)

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 13:36

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      Чем сильнее будет Спартак, тем весомее будет чемпионство Зенита.

      -4
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > 28 октября 2016, 15:24

      Точно, изнасиловали - самое точное определение!

      6
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > 28 октября 2016, 15:46

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      Давеча Дальний Восток вас поимел во все щели

      -5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 28 октября 2016, 13:31

      Одной мечты мало! Многое покажет игра с ЦСКА, если,конечно, "коняшки" не начали "сливать" Слуцкого.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > multiscan 28 октября 2016, 13:46

      Им не резон сливать, если Слуцкий уйдёт, то новый тренер точно пол команды разгонит, т.ч. Лёня их всё.

      6
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 28 октября 2016, 13:24

      Если вся команда как Каррера, как Промес будут верить в то что им по силам побеждать в каждом матче и в итоге победить в Чемпионате, то всё у них получится.

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 28 октября 2016, 13:23

      Бейте коней и финишируете как миниму 2м, ещё и зенит радует щас по 4 раза за матч(привет махачкалинцам), так что все в ваших руках , удачи в завтрашнем дерби!!!

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > 4agaaa 28 октября 2016, 13:50

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      епать! а вы однако весёлый остряк! вас таки даже радует поражение Зенита в кубке. и не ужели вы думаете, что Зенит продолжит в том же духе? нет вы не думаете, вы однако надеетесь. Надейтесь! Ибо надежда умирает последней)))

      -5
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Красно- белый свин 28 октября 2016, 15:48

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      Это вряд ли. А вот Спартаку силёнок и на одном фронте не хватит.

      -4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 октября 2016, 13:01

      Перебьетесь

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Красно- белый свин 28 октября 2016, 15:50

      Ну, а зачем вам неожиданно занимать первое место? Неужели пятого не хватит))

      -2
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