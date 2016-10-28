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    Ерохин намерен выйти с «Ростовом» в плей-офф Лиги чемпионов

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин дал понять, что его команда намерена преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что после трех туров российский клуб имеет в своем активе одно очко.

    – Как вы с партнерами воспринимаете Лигу чемпионов с учетом такой убийственной жеребьевки – просто как способ выйти и показать, что умеете в футболе?

    – Это, конечно, тоже можно, но мы хотим остаться в этом турнире и дальше, после Нового года. Так что стремимся занять одно из тех мест, которые позволят это сделать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 01:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 ноября 2016, 09:13

      Саша все в твоих руках, только меньше говори и больше забивай.....)))

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 30 октября 2016, 18:08

      курнул что ли хоть бы в лигу европы пробились

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 28 октября 2016, 10:15

      Тогда надо брать 6 очков с Атлетико на выезде и с Баварией дома

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 октября 2016, 10:08

      Правильно!!! Только вперед к победе.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2016, 09:55

      Чем черт не шутит. Удачи, желто-синие!

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 28 октября 2016, 09:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он просто в этот момент в Фифу играл)

      -6
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > ПФК ЦСКА Моscow 28 октября 2016, 12:01

      И громил коней со счётом 102:0

      3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 28 октября 2016, 09:25

      мечты ..мечты..

      0
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      Рейтинг: +264

      dimid 28 октября 2016, 09:06

      только с таким настроем нужно выходить на любую игру!

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 октября 2016, 08:54

      Попадание в Лигу Европы это будет успех, а выход из группы - шансы практически равны нулю

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 октября 2016, 08:15

      Не надо борзеть, а просто выиграть у ПСВ и попасть в Лигу Европы.

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