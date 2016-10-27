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    Бубнов: «Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 1/8 финала Кубка России между «Анжи» и «Зенитом» (4:0) отметил беспомощность и плохое функциональное состояние петербургской команды в данной встрече.

    «Похоже, Мирча Луческу не случайно после тяжелой победы над «Оренбургом» сказал, что она для него более ценна, чем выигрыш у «Спартака». Видимо, он чувствовал неприятности. Плохое функциональное состояние обернулось тем, что команда против «Анжи» играла очень медленно, а после второго пропущенного мяча и удаления просто развалилась. Луческу стоял задумчивый и, возможно, думал о будущих играх – как выбираться из этой ямы.

    Зато «Анжи» преобразился по сравнению с прошлым сезоном под руководством Павла Врба. Появилась уверенность, надежность в обороне, а скоростные игроки в атаке делают свое дела. Один Бериша «раздевал» не один раз всю оборону питерцев. Забили четыре, а могли и шесть отгрузить. Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно! На команду было жалко смотреть», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.10.2016 23:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 октября 2016, 09:00

      М.Луческу на игре Анжи с Зенитом выглядел главным БОМЖОМ. Анжи разорвал
      зеньку в пух и прах. Могло быть не 4:0,а 6:0.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema > vladimir-7 28 октября 2016, 09:23

      Чего-то Кони да Мясные растявкались, уже забыли свои вылеты в 1/16 ???

      -3
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      ...
      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси > dyema 28 октября 2016, 15:48

      ой что мурличишь зомби

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      АМР1972 28 октября 2016, 08:15

      Поле кошмарное..но какое поле выдержит ,когда три сутки шли дожди без остановки..

      -1
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      Рейтинг: +1125

      Alex Flash 28 октября 2016, 03:13

      Бомжарисы по-раздолбайски сыграли.Но голы какие-то дворовые были

      -3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 28 октября 2016, 00:05

      бериша в порядке, любому клубу рфпл пригодился бы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 октября 2016, 00:03

      «... очень давно»...
      А как же первый тайм в Израиле?

      3
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > ШарКий вояж в ТуЛузу 28 октября 2016, 06:03

      Там Зенит был намного лучше, чем с Анжи

      0
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