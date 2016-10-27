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    Роналду: «Враги нужны мне для мотивации. Месси? Мы уважаем друг друга»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что критика помогает ему становиться сильнее.

    «Футбол научил меня использовать негатив от людей в свою пользу. Враги нужны мне для мотивации. Благодаря им я смог стать тем, кем сейчас являюсь. Никто не является настолько требовательным к себе, как я», – сказал Роналду.

    Капитан сборной Португалии также рассказал о своих отношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Месси? Мы не друзья, но уважаем друг друга. СМИ преподносят наши отношения как большое соперничество, но это не так».

    Источник: Marca

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    27.10.2016 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 27 октября 2016, 18:59

      В негативе силу черпает свою. На темной стороне однако он.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 27 октября 2016, 16:03

      Как всегда, они одно и тоже говорят друг про друга)

      -1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Munez89 28 октября 2016, 14:18

      может потому что так и есть?)

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