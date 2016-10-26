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    Грозный: «Были и другие варианты, однако выбор пал на «Динамо»

    Наставник тбилисского «Динамо» Вячеслав Грозный пообщался с журналистами после назначения в грузинский клуб.

    «Рад, что возглавил «Динамо». Я не говорю по-грузински, но мне удалось выучить все языки в странах, где доводилось работать, в том числе болгарский. У меня были и другие варианты, однако выбор пал на «Динамо», поскольку это отличная команда, у которой славная история. Хочу стать лучшим тренером в Грузии. У «Динамо» прекрасная инфраструктура, но сейчас команда не показывает современный европейский футбол. Думаю, у меня будет время для того, чтобы устранить проблемы и добиться поставленных целей. Постараемся усилить состав команды. Возможно, приобретем нескольких футболистов. Грузины очень талантливы и трудолюбивы. Думаете, Каху Каладзе приглашали в «Милан» за красивые глаза? Вовсе нет! Это результат таланта и упорной работы. Или можно вспомнить того же Джано Ананидзе из «Спартака», – сказал Грозный в интервью Worldsport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 10:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 26 октября 2016, 16:01

      Грозному-удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 октября 2016, 14:31

      Удачи на новом месте и побед Динамо Тбилиси!!!

      -1
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