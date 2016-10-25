Касильяс отказался бы поужинать с Моуринью, Арбелоа и Алонсо

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс дал понять, что у него остались натянутые отношения с некоторыми бывшими одноклубниками. Нынешний голкипер «Порту» на вопрос болельщика в Twitter, с кем бы он пошел поужинать – Моуринью, Арбелоа или Алонсо, ответил: «С тобой».

Ранее Касильяс неоднократно высказывал недовольство тем, как к нему относились в «Реале».