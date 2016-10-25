Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Касильяс отказался бы поужинать с Моуринью, Арбелоа и Алонсо

    Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс дал понять, что у него остались натянутые отношения с некоторыми бывшими одноклубниками. Нынешний голкипер «Порту» на вопрос болельщика в Twitter, с кем бы он пошел поужинать – Моуринью, Арбелоа или Алонсо, ответил: «С тобой».

    Ранее Касильяс неоднократно высказывал недовольство тем, как к нему относились в «Реале».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 23 декабря 2016, 05:56

      Заголовок: Путин отказался поужинать с Медведевым, Лавровым и Шойгу.
      Алина Кабаева спросила у Владимира Путина: с кем бы он пошел поужинать - с Медведевым, Лавровым или Шойгу? Путин ответил: " с тобой". :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 23 декабря 2016, 05:52

      он отшутился, а тут уже новость скандальная)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 9 ноября 2016, 11:14

      ДА брось как девочка дуться уже всех бы простил и отпустил грехи.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 26 октября 2016, 20:47

      Видимо у Каса есть проблемы с характером, но не настолько, чтобы с ним так поступить, как Маур. Его духовным отцом стал Дель Боске и в 17 лет доверил место в раме и в том же сезоне 99/2000 сливки взяли КЕЧ. Алонсо и Арбелоа - мелкие людишки, да и тот же Крис, оно им не надо, пусть сам разбирается. А вот Перес мог урегулировать проблему, но не рискнул. Для него Маур оказался дороже заслуженного ветерана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 октября 2016, 17:59

      а где тут отказ? он просто отшил красиво провокатора. молодец Кас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 октября 2016, 17:05

      Так и бывает столько лет ташил реал конце так... до маур ты лучший был на мире что творил Европе и тд... ты лучший маур неудачник... до твоей достижение ему как раком до луны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2016, 16:14

      Ну и зря. Могу понять почему не хочет с Моуриньо, но с остальными то что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 15:52

      ну и где продолжение??? пошел ужинать ??? похоже нет и его кинул

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11