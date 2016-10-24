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    Монтелла уверен, что «Милан» должен думать о возвращении в еврокубки

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от встречи 10-го тура Серии А против «Дженоа», а также заявил, что его команда должна думать о возвращении в еврокубки.

    «Матч с «Дженоа» будет сложным как с тактической, так и с психологической точки зрения. Будет непросто, если мы окажемся неготовыми к этой встрече. Необходимо быть в тонусе и не забывать о техническом потенциале, ведь он у нас выше, чем у завтрашнего соперника. «Милан» должен думать о возвращении в еврокубки», – сказал наставник.

    После 9-ти туров «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    24.10.2016 16:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 24 октября 2016, 16:51

      Милан должен играть не еврокубках а конкретно в ЛЧ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > talgatnurzhanov2006 24 октября 2016, 18:31

      Должен, но от Великого Милана остался только пепел

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 24 октября 2016, 16:24

      Думать то, никто не запрещает. Главное в конце сезона быть на нужном месте.

      1
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