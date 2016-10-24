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    Павлюченко планирует стать тренером

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он планирует закончить высшую школу тренеров.

    «Все об этом спрашивают. Пока есть здоровье, буду играть. Смотря сколько денег заработаю. Если много заработаю, то ничем не буду заниматься. Если мало заработаю, то буду что-то искать (смеется). Это шутка. Посмотрим. Пока трудно сказать.

    Вероятность, стать тренером? Может быть. Есть желание закончить высшую школу тренеров», – рассказал Павлюченко.

    В текущем сезоне Павлюченко провел в составе «Урала» 11 матчей на поле. Он записал на свой счет три гола, а также четыре предупреждения.

    Источник: ФК «Урал»

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    24.10.2016 10:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 октября 2016, 15:14

      Да заработал уже, и внукам хватит, а на счет тренерства, то вполне ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 октября 2016, 12:41

      На пару с погребняком! Деревянную команду создадите.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > lekseij2007 24 октября 2016, 14:01

      Березуцких в руководство (они в отличие от Романа уже побольше получили наверно) и Бухарова куда-нибудь.

      ФК Берёзка или Дерево Юнайтед

      1
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 октября 2016, 12:00

      Научись сначала вести себя на поле

      0
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