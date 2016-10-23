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Рейнгольд: «Против «Спартака» идет война»

23 октября 2016, 09:26
107

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подверг критике судейство в матче красно-белых с «Уралом» (1:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

«Судейство в очередной раз не поддается объяснению. Второй мяч Мельгарехо был ну явно чистым. С чего это вдруг его не засчитал Александр Егоров? Хотелось, чтобы он это объяснил, потому что жаловаться на это надоело. И удивляет, почему этот крен идет не в пользу «Спартака». Будто какая-то шкала западает за воротник. Если Егоров считает, что было нарушение, пусть завтра объяснит – какое именно. Может, я что-то не увидел, но после трех повторов остаюсь полностью уверенным, что гол – чистый.

Все это наводит на мысль, что против «Спартака» идет война. Не ждали, что команда начнет так резво и будет на первом месте. Какое еще может быть объяснение?», – заявил Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (107)
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Legioner-05
1477204221
Судейство явно косячит и только всегда против Спартака,так что , однозначно вопрос о судействе нужно поднимать
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Fat Eddy Tubbs
1477209807
Говно. Аеку влетать - Говно
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Fat Eddy Tubbs
1477209862
Рейнгольд. Пидараст, газенвагена на тебя нехватило, свиих предал. А гитлер на тебя рассчитывал.
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subbotaspartak
1477210351
Да какая война, просто судьи тупые. Ведь не зря им кричат, что они... голубые. А теперь работать ночами и днями, И нормально готовиться к встрече с конями.
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vladimir-7
1477213077
Нытьё хрюшек после игры с Зенитом понравилось спаму и дало результат в следующей игре спама с Ростовом в пользу поросят. Так, что Рейнгольд стонет для следующей игры с ЦСКА.
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VikNMar
1477213777
Молчал бы уже после " Ростова " - рожа жидовская ......
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ufos73
1477217994
В 4 последних играх, с Уралом, Ростовом, Зенитом и Уфой, у Спартака накопилось очень много вопросов к судьям... Где то "не увидел", где то не додал, где то не засчитал... А на след неделе, очередный Кабинет... Кому то Спартак очень мешает, как Ростов в прошлом году, и Краснодар в позапрошлом...
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ljrljr0505
1477218520
смотрел игру. потом пересмотрел не один раз повторы с голом Мельгарехо. Объективно- судья выдумал штрафной удар. Если такие голы не засчитывать, то как играть ы футбол? Футбол, а не балет на траве. Игровой момент- никакой блокировки. Судья был бы по уши в дерьме если бы счет был не в пользу краснобелых... Мое мнение.
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SPbZenit12
1477218971
Не выкладывайте такие статьи пжлст! А то Спартачи спать не будут - везде им заговор будет мерещиться.
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Диктор
1477220242
Правда-очень похоже что кто то очень желает не допустить Спартак к чемпионству.Очень бы не хотелось в это верить но матчи с Зенитом говорят именно о том.
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