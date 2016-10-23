Рейнгольд: «Против «Спартака» идет война»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подверг критике судейство в матче красно-белых с «Уралом» (1:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

«Судейство в очередной раз не поддается объяснению. Второй мяч Мельгарехо был ну явно чистым. С чего это вдруг его не засчитал Александр Егоров? Хотелось, чтобы он это объяснил, потому что жаловаться на это надоело. И удивляет, почему этот крен идет не в пользу «Спартака». Будто какая-то шкала западает за воротник. Если Егоров считает, что было нарушение, пусть завтра объяснит – какое именно. Может, я что-то не увидел, но после трех повторов остаюсь полностью уверенным, что гол – чистый.

Все это наводит на мысль, что против «Спартака» идет война. Не ждали, что команда начнет так резво и будет на первом месте. Какое еще может быть объяснение?», – заявил Рейнгольд.