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    Монтелла: «Сказал парням, что теперь для нас начинается новый сезон»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями после матча девятого тура Серии А против «Ювентуса» (1:0).

    «Нельзя рассчитывать, что обыграешь «Ювентус» вообще без проблем. Мне действительно понравились смелость и уверенность, которые моя команда временами показывала, но так было не на протяжении всего матча, и над этим нам нужно работать.

    Я сказал парням, что теперь для нас начинается новый сезон, потому что после сегодняшней победы конкуренты и все остальные изменят своих ожидания в отношении нас. Они будут относиться к нам иначе, и уровень давления также изменится.

    Если честно, сегодня я испытал много эмоций. После финального свистка я увидел, как парни помчались праздновать победу к болельщикам, и воспоминания перенесли меня во времена юности, когда я сам был фанатом «Милана» и мечтал играть здесь», – сказал Монтелла.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2016 01:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      FCQ 23 октября 2016, 10:43

      Отличная победо ждем возврашения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      shish_414 23 октября 2016, 09:42

      Спасибо тебе Винченцо! Сильный Милан, нужен всему миру!!!

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