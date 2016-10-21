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    Мозес заявил, что Моуринью никогда не общался с ним в «Челси»

    Нападающий «Челси» Виктор Мозес заявил, что между ним и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ранее тренировавшим лондонский клуб, были непростые отношения.

    «Мне казалось, что Моуринью уже определился со своими игроками. Он вообще никогда со мной не разговаривал. Мы как-то пару раз общались по телефону, он спрашивал, нормально ли было мне в аренде в «Ливерпуле», но на этом все», – сказал Мозес.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2016 18:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 октября 2016, 20:04

      никогда не разговаривал,но все таки пару раз звонил по телефону...но никогда не разговаривал)))

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