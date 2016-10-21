Мозес заявил, что Моуринью никогда не общался с ним в «Челси»

Нападающий «Челси» Виктор Мозес заявил, что между ним и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ранее тренировавшим лондонский клуб, были непростые отношения.

«Мне казалось, что Моуринью уже определился со своими игроками. Он вообще никогда со мной не разговаривал. Мы как-то пару раз общались по телефону, он спрашивал, нормально ли было мне в аренде в «Ливерпуле», но на этом все», – сказал Мозес.