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    «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «Барселону» за 90 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что этим летом в его услугах была заинтересована «Барселона».

    «Ювентус» отказался продавать меня в «Барселону» за 90 миллионов евро. Это означает, что здесь в меня верят, и я благодарен за это. Рад продолжать играть за «Ювентус», ведь это один из лучших клубов в мире. Если я и уйду отсюда когда-нибудь, то только по желанию руководство туринцев», – сказал аргентинец.

    Напомним, ранее сообщалось, что Дибала договорился с «Ювентусом» о новом контракте до 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провел семь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    21.10.2016 17:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 октября 2016, 21:49

      Они этих цен не стоят смешно... пирло роналдиньо зидан и тд они лучше

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > de bruyne 22 октября 2016, 14:03

      Раз предлагают значит стоят

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 октября 2016, 20:29

      Просто у ЮВЕ специальные ценники для мешков

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      Рейтинг: +27

      Igil777 21 октября 2016, 20:16

      руководствА*

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