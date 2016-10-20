Спортивный директор «Интера»: «Икарди понял, что натворил, но сумму его штрафа я не назову»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что миланский клуб оштрафовал нападающего Мауро Икарди за инцидент с болельщиками. Напомним, по мнению фанатов, в автобиографии аргентинский форвард оклеветал одного из болельщиков черно-синих.

«Дело по Икарди закрыто. У него пятилетний контракт с клубом. Главное – Икарди понял, что натворил. Сейчас мы должны сосредоточиться на игре, это касается и самого Мауро.

Сумма штрафа? Я никогда не отвечу на этот вопрос. Это слишком серьезно. Кроме штрафа, есть еще ряд вещей», – сказал Аузилио.