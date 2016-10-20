Александр Кержаков: «Перед «Зенитом» стоит максимальная цель – победа в Лиге Европы»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что петербуржский клуб намерен стать победителем Лиги Европы в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые набрали шесть очков в двух матчах в группе D.

– Цель в Лиге Европы по-прежнему максимальная – победа?

– Не только у нас, а практически у всех участников Лиги Европы.

– Даже у «Цюриха»? Следите за успехами своей бывшей команды?

– Слежу. У них непростая группа, но они достаточно ровно играют. Надеюсь, им удастся выйти в плей-офф.