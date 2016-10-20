Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига Европы. «Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Османлыспором», «Стяуа» и «Цюрих» сыграли вничью

    В матче 3-го тура группы L «Вильярреал», уступая по ходу игры со счетом 0:2, в большинстве сумел уйти от поражения против «Османлыспора» – 2:2.

    В другой встрече «Стяуа» и «Цюрих», обменявшись голами, сыграли вничью – 1:1.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 3-й тур

    Стяуа (Румыния) – Цюрих (Швейцария) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Голубович, 63; 1:1 – Коне, 86.

    Османлыспор (Турция) – Вильярреал (Испания) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Русеску, 23; 2:0 – Русеску, 24; 2:1 – Н'Диайе, 56; 2:2 – Пато, 74.

    Удаление: Гювен, 53 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2016 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11