Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сарри вслед за Гюнешем раскритиковал судейство Карасева

    Наставник «Наполи» Маурицио Сарри недоволен работой российской бригады арбитров во главе Сергеем Карасевым на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (2:3).

    «Игроки «Наполи» сами себе осложнили жизнь в том матче. Показывая качественный футбол, мы ошибались в самое неудачное время. Решающий мяч соперник забил из офсайда. Тем не менее я заметил прогресс в нашей игре по сравнению с матчем против «Ромы». Это шаг в верном направлении», — сказал Сарри, слова которого приводит Mediaset.

    Отметим, что ранее работу Карасева раскритиковал наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2016 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 октября 2016, 13:57

      Да нормально судил. Там где надо пенальти поставил. Если бить не умеете, то не фиг на судью всё сваливать. А Абубакар красавец, поставил на место выскочек из Неаполя. Пусть лучше думает кем Милика заменить, а то и в Серии А два поражения, кто-то вообще верил что они у Ромы смогут выиграть, когда Рим в огне, а они без лидера атак. На одном Мертенсе они такими темпами могут и до 3 места опуститься, так как там всё запутанно в группе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 20 октября 2016, 13:35

      Оба тренера раскритиковали работу Карасёва. Как же надо судит??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 13:31

      Карасёв слабый и ангажированный судейка, легко поддается нажиму со стороны кабинета, что неоднократно проявлялось в матчах с участием ЦСКА или того же Терека.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 20 октября 2016, 12:57

      И если кто-то выиграет или будет ничья, то всё равно виноват судья)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 20 октября 2016, 12:49

      бывает...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11