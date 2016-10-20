Сарри вслед за Гюнешем раскритиковал судейство Карасева

Да нормально судил. Там где надо пенальти поставил. Если бить не умеете, то не фиг на судью всё сваливать. А Абубакар красавец, поставил на место выскочек из Неаполя. Пусть лучше думает кем Милика заменить, а то и в Серии А два поражения, кто-то вообще верил что они у Ромы смогут выиграть, когда Рим в огне, а они без лидера атак. На одном Мертенсе они такими темпами могут и до 3 места опуститься, так как там всё запутанно в группе.
Наставник «Наполи» Маурицио Сарри недоволен работой российской бригады арбитров во главе Сергеем Карасевым на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (2:3).
«Игроки «Наполи» сами себе осложнили жизнь в том матче. Показывая качественный футбол, мы ошибались в самое неудачное время. Решающий мяч соперник забил из офсайда. Тем не менее я заметил прогресс в нашей игре по сравнению с матчем против «Ромы». Это шаг в верном направлении», — сказал Сарри, слова которого приводит Mediaset.
Отметим, что ранее работу Карасева раскритиковал наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш.