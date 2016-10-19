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    Лига чемпионов. «Бавария» крупно обыграла ПСВ

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» со счетом 4:1 обыграла ПСВ. В составе мюнхенцев отличились Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Роберт Левандовски и Арьен Роббен, за ПСВ забил Лусиано Нарсинг.

    После трех туров «Бавария» имеет шесть очков и занимает второе место в группе, ПСВ с одним баллом находится на третьей позиции, по дополнительным показателям опережая «Ростов».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

    Бавария (Германия) – ПСВ (Голландия) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 13; 2:0 – Киммих, 21; 2:1 – Нарсинг, 41; 3:1 – Левандовски, 59; 4:1 – Роббен, 84.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 23:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 октября 2016, 11:45

      класс несопоставим

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 20 октября 2016, 11:39

      Киммиха не остановить!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 октября 2016, 09:57

      результат не удивил)))

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 09:44

      никто и не сомневался..

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 октября 2016, 09:11

      Надо заметить Анчелотти идеально вписался в баварскую машину

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 20 октября 2016, 09:10

      норм

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 20 октября 2016, 08:33

      и Бавария и Атлетико говорят наша цель выиграть лигу чемпионов,интересно будет наблюдать

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 20 октября 2016, 08:26

      В этой группе у них только один соперник, Атлетико

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 20 октября 2016, 05:16

      без сенсации

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 октября 2016, 05:01

      Без Ибрагимовича ПСЖ не ПСЖ,

      0
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