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    Президент Федерации футбола Италии: «Мутко – типичный итальянец»

    Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио поделился мнением о президенте РФС Виталие Мутко. Напомним, 19 октября между итальянской и российской сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве. Договор должен способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между федерациями.

    «Я встретился с вашим президентом в Париже и сразу проследовал за ним в Москву. Это жизнерадостный, веселый, умный, открытый человек, словом, типичный итальянец. В мире очень много проблем, но важно получать возможность видеть улыбки. Футбол – это страсть, которая должна дарить любовь и надежду. Сегодня зарождаются новые отношения между Италией и Россией. Зарождается новый альянс, который будет важен для развития футбола в Италии. Для футбола сейчас важны люди, которые способны вести к переменам», – сказал Тевеккио.

    Ранее сборная России и национальная команда Италии запланировали проведение двух товарищеских матчей.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2016 12:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 19 октября 2016, 17:43

      То есть мафиозо?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 октября 2016, 14:18

      Стоят друг -друга. Карло Тавеккио-друг Мутко,Берлускони(бывший премьер Италии и уголовник)-друг Путина,он сам об этом говорил не раз

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 19 октября 2016, 13:51

      Итальянцы такие мошенники....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 октября 2016, 13:05

      Корсиканец прямо, лять (

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 октября 2016, 12:55

      Мафиози

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 октября 2016, 12:13

      Это он с наружи такой внутри гнилой человек

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 октября 2016, 12:10

      прям аль капоне

      2
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