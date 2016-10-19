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    Коку: «У ПСВ есть шанс добиться положительного результата в Мюнхене»

    Наставник ПСВ Филлип Коку признался, что команда особенно тщательно готовится к матчу Лиги чемпионов против «Баварии».

    «С нетерпением ждем встречи с грандом европейского футбола. Мы сконцентрированы и подходим к матчу с уверенностью в собственных силах. У нас определенно будет шанс добиться положительного результата.

    Арьен Роббен станет проблемой для наших защитников, но мы готовимся к поединку с «Баварией», а не с Роббеном. «Бавария» очень хочет прервать безвыигрышную серию, но если мы сможем долго оставаться в игре, то все возможно», – сказал Коку.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – ПСВ состоится в среду, 19 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2016 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 октября 2016, 12:01

      Верим в свою команду, ждём вечера. Удачи, ребята!

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