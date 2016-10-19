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    Слуцкий: «Вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире «Матч ТВ» прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1)

    – Чего не хватило, чтобы достоять?

    – Концентрации, внимания. Все-таки тяжело, устаем, а замены не такие полноценные, как основной состав. Получается, что садимся все ниже и ниже, а когда ты так глубоко обороняешься, то какой-то момент может возникнуть, что, собственно, и произошло. Очень обидно. С другой стороны, понимаю, что вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам, потому что они отдали все, что у них было.

    – Мощный и интересный первый тайм. Не было шансов сыграть так же во втором?

    – Где-то оберегали, где-то подустали. Было сложнее продолжать играть в таком же темпе. А когда устаешь, естественно, садишься чуть ниже.

    – Траоре забил, но много брака. Вы больше довольны или недовольны им?

    – Он много цеплялся, навязал борьбу, забил гол. Игра ему однозначно записана в актив.

    – С чем связана замена Ионова в перерыве?

    – С тем, что он много ошибался.

    – Серия Акинфеева сильно на него давит?

    – Да нет, нет. Все спокойно, – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.10.2016 00:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 19 октября 2016, 09:00

      чтобы были замены полноценные и вообще они были,верните для начало нормальных игроков с аренды,отсюда появится конкуренция,скорость и желание играть у игроков,а там гляди и результат будет,жаль что скорей всего уже не в лч...

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 октября 2016, 08:55

      Ответы Слуцкого как и решения.... нормальный же был мужик. Как ты тогда Тошича не поменял? Удачи в следующих играх.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 октября 2016, 08:54

      Леня как будто специально четвертое место в группе хочет.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 октября 2016, 07:17

      Тряпкослуц

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 октября 2016, 04:40

      Претензии не к футболистам. Претензии к тренеру. У Слуцкого нет свежих идей, а на старом багаже далеко не уедешь.

      2
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      Рейтинг: +191

      bafor 19 октября 2016, 02:04

      Хоть и ничья, но проигрыш Слуцкого.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 октября 2016, 00:42

      По-моему Лёне уже пора всё-таки принять не ссыкливое решение и уйти из команды. Очередной слив коней в ЛЧ его рук дело прямым образом. Сегодня играли лучше Монако, но опять ссыкливость Лёни дала о себе знать, начали вату катать на удержание и как всегда впустили...

      8
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > ivanthebest 19 октября 2016, 00:50

      Ты прав!

      0
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      Рейтинг: +25035

      bset 19 октября 2016, 00:35

      Т.е. если ты запарываешь 10 моментов за матч, то это плохой матч? А если запарываешь 10 моментов за матч, забиваешь один гол, значит матч хороший? Одному мне кажется, что Траоре бревно и его вообще выпускать на поле смысла нет?
      Второй момент. Гол в наши ворота вышел после того, как мы подсели. Долго не могли зацепиться за мяч, тупо отбивались. И это никому нельзя предъявлять претензии? Может я что-то путаю? Мне всегда казалось, что мы играем всегда на выход в плей-офф ЛЧ с мыслью в голове когда-нибудь дойти до финала и выиграть там. А тут оказывается, что результат, который нас оставляет на четвертом месте, удовлетворительный? Что-то пахнет откровенным бредом.

      3
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > bset 19 октября 2016, 00:45

      Ему просто пора уже...... По ходу крылья тренировать

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bset 19 октября 2016, 06:34

      Чем не устраивает Траоре? он забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу в первый сезон за ЦСКА! я думаю это не плохой результат! особенно если сравнивать с дебютом того же Мусы( 11 игр 1 мяч и 1 передача) Про Мусу, кстати тоже говорили, что это говно игрок и толкового ни чего не выйдет! а как все вышло дальше?

      -1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > RedGreenHooligan 19 октября 2016, 10:52

      Да он просто дерево.

      1
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      Рейтинг: +25035

      bset > RedGreenHooligan 19 октября 2016, 13:04

      Муса начинал в полузащиты. Это раз. У Мусы было много старания. Он бегал каждый матч, старался, создавал. Это два. У Траоре вообще желания что-либо делать нет. От него мяч отскакивает. Вчера он забил мяч на чистом везении. Иметь 2 момента и забить 1 гол - это одно. Иметь 10 моментов и забить 1 гол - это совершенно другое. Кому интересно, что раз в 10 матчей он будет забивать? Если так будут обстоять дела и ЦСКА такой расклад будет устраивать, это будет говорить о том, что амбиции у нашего клуба между ФНЛ и ПФЛ. На самом деле уже достало отсиживаться в обороне даже с аутсайдерами. С Зенитом толком ничего не показываем - он просто раскатывает. У нас же вечно минимум голов. Этот унылый процесс ничего общего не имеет с футболом.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bset 19 октября 2016, 21:19

      Если бы на месте траоре оказался вчера Муса то он бы и этот момент не реализовал! Траоре поймал мяч на уровне колена, от этого такая обработка корявая... если бы он летел чуть ниже то небыло бы нервозности! но если бы на его месте оказался мелкий Муса то мяч бы его перепрыгнул и он бы даже обработать не смог... на повторе все видно отчетливо! так что предъявлять по вчерашнему мячу притензии к Траоре глупость!

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