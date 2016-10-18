Венгер: «Не собираюсь отпускать Уолкотта»

Да я даже кота своего Теодором назвал!
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что летом клуб мог расстаться с нападающим Тео Уолкоттом.
«Я не говорил ни с кем на эту тему, потому что не был готов расстаться с ним. Я всегда хотел его сохранить.
В этом сезоне я увидел, как от него исходит страсть к игре. Именно это мне от него и нужно.
Я это почувствовал, когда он стал играть свободнее. Возможно, ему больше стоит давать волю чувствам и быть менее расчетливым», – сказал Венгер.