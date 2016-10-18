Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Венгер: «Не собираюсь отпускать Уолкотта»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что летом клуб мог расстаться с нападающим Тео Уолкоттом.

    «Я не говорил ни с кем на эту тему, потому что не был готов расстаться с ним. Я всегда хотел его сохранить.

    В этом сезоне я увидел, как от него исходит страсть к игре. Именно это мне от него и нужно.

    Я это почувствовал, когда он стал играть свободнее. Возможно, ему больше стоит давать волю чувствам и быть менее расчетливым», – сказал Венгер.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2016 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 19 октября 2016, 11:05

      Да я даже кота своего Теодором назвал!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11