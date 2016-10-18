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    Венгер: «Новых травм нет. Рэмзи и Жиру продолжают восстанавливаться»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о травмированных игроках команды в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лудогорца».

    «Наша заявка на завтрашний матч останется без изменений. Новых травм нет. Аарон Рэмзи и Оливье Жиру уже немало пропустили и продолжают восстанавливаться. Им необходимо набрать форму, но до их возвращения осталось уже не так много времени», – сказал Венгер.

    Матч «Арсенал» – «Лудогорец» состоится в среду, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2016 21:21
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