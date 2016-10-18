Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Галямин: «Из-за отсутствия Еременко и Дзагоева креатива у ЦСКА будет недостаточно»

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако», а также заявил, что заменить Романа Еременко в составе армейцев просто некем.

    «Главное в этом матче – результат, но в отсутствие Романа Еременко достичь его будет крайне трудно. На мой взгляд, этого игрока в нынешнем составе ЦСКА заменить просто некем. К тому же не сыграет Алан Дзагоев. Креатива у армейцев будет недостаточно. «Монако» перебегать можно, а вот переиграть будет тяжело. Отсутствие Фалькао немного уравновесит шансы команд. Но всe равно оцениваю их как 60 на 40 в пользу французов», – заявил Галямин.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2016 15:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11