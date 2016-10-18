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    Рыжиков: «Если после «Рубина» контракт предложит «Бавария» или «Реал» – поеду. Если нет – перейду в «Нефтехимик»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своих дальнейших планах, а также высказал мнение о молодых футболистах, отказывающихся ехать в Европу.

    «Карьеру я не заканчиваю, но 36 лет – это уже серьезный возраст даже для вратаря. Да, я только 8 лет играю в высшей лиге, но и они дорого стоили мне, моему здоровью. Пока удается держать себя в форме, а дальше посмотрим. Если новый контракт предложит «Рубин», то первое место будет для него. А если нет… Ну, если только в «Баварию» или в «Реал» поеду. А так в «Нефтехимик» поеду – в Нижнекамск.

    Не думаю, что молодые футболисты поступают правильно, отказываясь от интересных вариантов в Европе, оставаясь в России из-за денег. Это уже проблема воспитания. Вот я бы с удовольствием и за «пол-ляма» съездил. Хотя бы нюхнуть того порошка, английского. То есть духом настоящего английского футбола пропитаться, я хотел сказать», – заявил страж ворот.

    Источник: «Реальное время»

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    18.10.2016 14:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 октября 2016, 09:08

      Смену сначала Серега себе подготовь,смену...,Кафанова-то нет теперь.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 октября 2016, 20:07

      Ещё вариант заголовка, чтоб сделать новость более рейтинговой:
      "Рыжиков угрожает Рубину уйти в Нефтехимик свободным агентом, если его немедленно не отпустят в Баварию или Реал" !

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 18 октября 2016, 19:38

      хм

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 18 октября 2016, 19:38

      блаблабла

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 18 октября 2016, 19:27

      Нюхач? Где-то я уже об этом слышал!

      0
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      Рейтинг: -4

      Vaidos 18 октября 2016, 18:18

      прям что-то с области фантастики)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 октября 2016, 18:11

      а в Барселону не хочешь?

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 18 октября 2016, 17:59

      Он наверное нюхнул порошка английского перед тем, как интервью давать))

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 октября 2016, 17:22

      Весёлый парень. За это его все и любят. И в сборной шутил, и в Рубине всегда. И объективно всё оценивает. Немного позитивного юмора про большие клубы и немного чёрного, так как реально в Татарстане все доигрывают в Нефтехимике. Хотя в ФНЛ и получше команда найдётся, для такого вратаря уж точно, а то кто из новичков подберёт кто в РФПЛ прорвётся. А вообще дольше оставаться в Рубине, так как по сути адекватной и объективной замены ему в команде нет.

      6
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 18 октября 2016, 17:19

      Серега красавчик! Правильно ... Бавария или Реал нюхнуть порошка английского :-)

      Правильно говорит о молодых. Пока есть порох нужно делать себе имя. Будет имя, будет и заработок.

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